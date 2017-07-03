03.07.2017 (19:28)

Военные делегации России и Узбекистана обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества в военной области

Рабочая встреча делегаций военных ведомств России и Узбекистана, которые возглавили командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий и министр обороны Республики Узбекистан генерал-полковник Кобул Бердиев, завершилась в Ташкенте.

В ходе совместной работы стороны обсудили обстановку в Центрально-Азиатском регионе, подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества в военной области, в рамках которого до конца 2017 будут проведены штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение на узбекистанском полигоне Фориш и другие мероприятия.

Переговоры прошли в дружественной обстановке и носили конструктивный характер.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице