03.07.2017 (19:28)
Военные делегации России и Узбекистана обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества в военной области
Рабочая встреча делегаций военных ведомств России и Узбекистана, которые возглавили командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий и министр обороны Республики Узбекистан генерал-полковник Кобул Бердиев, завершилась в Ташкенте.
В ходе совместной работы стороны обсудили обстановку в Центрально-Азиатском регионе, подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества в военной области, в рамках которого до конца 2017 будут проведены штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение на узбекистанском полигоне Фориш и другие мероприятия.
Переговоры прошли в дружественной обстановке и носили конструктивный характер.
Метки: