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03.07.2017 (19:08)

Завершился Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки»

С 22 июня по 2 июля сильнейшие разведчики от всех военных округов, Северного флота, Новосибирского высшего военного командного училища, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и Национальной гвардии России продемонстрировали свои умения и профессиональные навыки во Всеармейском конкурсе «Отличники войсковой разведки», который прошел на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (полигон Кольцово).

Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки» состоял из пяти этапов - «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».

Одним из самых сложных этапов для разведчиков стал комплекс препятствий «Тропа разведчика», в ходе которого разведывательное подразделение в полном составе и боевой экипировке на время преодолели 22 препятствия на специализированной полосе длиной более 800 м.

В состав каждой разведгруппы, принимавшей участие в конкурсе, входило 10 человек - командир отделения, старший разведчик, механик-водитель, разведчик-снайпер, разведчик-пулеметчик, разведчик-гранатометчик, разведчик-сапер, разведчик-радиотелефонист, разведчик-санитар, разведчик.

В общем зачете победила команда Новосибирского высшего военного командного училища, на втором месте – команда Национальной гвардии России, на третьем – команда Восточного военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Соревнования , Армейские международные игры , Отличники войсковой разведки
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