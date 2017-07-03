03.07.2017 (18:50)

Экипажи войск РЭБ Южного военного округа борются на Ставрополье за звание лучшего на конкурсе профессионального мастерства

На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае начался окружной этап конкурса на лучший экипаж войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО).

В состязаниях принимают участие специалисты РЭБ общевойсковых объединений и соединений ЮВО, дислоцированных в Чечне, Абхазии, Северной Осетии-Алании, Крыму, Краснодарском крае, Волгоградской, Ростовской областях.

В умении применять военную технику будут состязаться экипажи станций радиопомех, ставшие победителями в своих соединениях и воинских частях.

Всего в конкурсе принимают участие 18 экипажей, при этом около 100 военнослужащих соревнуются более чем на 10 единицах новейших образцов вооружения и военной техники (ВВТ), включая станции радиопомех Р-330 БМВ из состава комплекса «Борисоглебск», станции РЭБ «Красуха», комплекс технического контроля «Дзюдоист» и др.

Задействованная в конкурсе техника поступила в войска ЮВО в 2014-2016 годах.

Специалисты РЭБ выполнят нормативы по развертыванию станций, постановке радиопомех и отработают вопросы по радиоэлектронному подавлению линий радиосвязи условного противника.

В программу конкурса включены испытания по тактико-специальной, специальной, технической, огневой подготовкам, военной топографии, инженерной, медицинской, физической подготовкам, связи, радиационной химической и биологической защите, вождению специальной техники.

Соревнования завершатся 8 июля.

Победители окружного этапа конкурса выступят на всеармейских состязаниях среди экипажей войск РЭБ, который пройдет августе в Тамбове.

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