03.07.2017 (18:44)

На полигоне в Нижегородской области мотострелки ЗВО отработали штурм захваченного города

Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Нижегородской области, отработали действия по штурму и освобождению мирных жителей на полигоне Мулино Центра боевой подготовки Сухопутных войск ЗВО.

По замыслу тренировки незаконные вооруженные формирования (НВФ) заняли оборону в захваченном городе, создали эшелонированную систему укреплений. Для подавления действий НВФ оперативно-тактическая и армейская авиация ЗВО провела ракетно-бомбовый удар по укрепленным позициям и уничтожила склады с боеприпасами и командные пункты условного противника.

После проведения разведки местности на тактическое поле «Город» посадочным способом на вертолетах Ми-8АМТШ выдвинулись подразделения войсковой разведки армии вместе с инженерно-саперным подразделением для создания проходов в минно-взрывных заграждениях.

При переходе в атаку мотострелковые подразделения при поддержке танковой роты на танках Т-72Б3 взяли «Город» в кольцо и перешли к штурму, зачистке улиц и освобождению людей.

Всего в действиях приняли участие около тысячи военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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