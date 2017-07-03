03.07.2017 (18:42)

В соединениях и частях армейского корпуса Балтийского флота начался этап боевого слаживания подразделений

Военнослужащие соединений и воинских частей 11 армейского корпуса Балтийского флота приступили к проведению тактических учений с боевой стрельбой на полигонах в Калининградской области.

Военнослужащие отрабатывают вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника, занятия опорного пункта, действия при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, порядок их преодоления, боевое охранение, а также выход из боя и отход с использованием рельефа местности.

Учения проводятся поэтапно — от действий в составе отделений и до батальона включительно.

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, на полигонах Балтийского флота оборудована сложная обстановка современного общевойскового боя и установлены мишени для поражения из всех видов стрелкового оружия и боевых машин.

Оборудованы также учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия, активно применяются средства имитации огневого поражения со стороны условного противника.

По завершении учений инженерные подразделения проведут очистку полигонов от всех типов боеприпасов.

Во время проведения учений мотострелки и морские пехотинцы Балтийского флота израсходуют более 20 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия, около 3 тыс. мин и артиллерийских снарядов.

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