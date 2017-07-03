03.07.2017 (18:38)

На Балтийском флоте началась подготовка к празднованию Дня ВМФ

На кораблях Балтийского флота началась подготовка к проведению парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году военный моряки отметят свой профессиональный праздник 30 июля.

В военно-морском параде в Балтийске примут участие боевые корабли Балтийского флота — эсминец «Настойчивый», корвет «Сообразительный», малый ракетный корабль «Зеленый Дол», ракетный катер «Кузнецк», базовый тральщик «Леонид Соболев», малый противолодочный корабль «Калмыкия», пограничный сторожевой корабль «Минск».

Жители и гости города смогут посетить корабли флота – малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», рейдовый тральщик «РТ-273» и десантный катер «Денис Давыдов».

Всего в ходе праздника будет задействовано свыше 30 кораблей, катеров и судов обеспечения.

В ходе проведения военно-спортивного праздника жители и гости Балтийска смогут увидеть выполнение более 10 учебно-боевых упражнений: уничтожение участка минного заграждения контактными тралами корабельной тральной группой, поиск подводной лодки условного противника с использованием корабельного вертолета, нанесение ракетного удара по кораблям условного противника, корабельный артиллерийский бой, высадку десантно-штурмовых групп передового отряда морского десанта и другие эпизоды.

На площади Балтийской славы будет развернута выставка образцов военной техники, вооружения и средств инженерного обеспечения флота.

В течение июля с экипажами кораблей будут проведены частные и общие тренировки военно-морского парада и военно-спортивного праздника, а 27 июля пройдет генеральная репетиция торжественного мероприятия.

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