03.07.2017 (18:36)

В Муроме прошли полуфиналы конкурса военных понтонеров «Открытая вода-2017»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Муроме прошли полуфиналы конкурса военных понтонеров «Открытая вода-2017»

В Муроме (Владимирская обл.) на Оке прошли полуфиналы всеармейского этапа одного из самых масштабных видов соревнований –– конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода».

По итогам соревнований в финале за звание сильнейшей сразятся четыре команды военных понтонеров: 28 понтонно-мостовая бригада центрального подчинения, 11 отдельная инженерная бригада Южного военного округа, 45 отдельная инженерная бригада Западного военного округа и 12 отдельная инженерная бригада Центрального военного округа, показавшая лучшее время в полуфиналах. Состав команды – до 95 человек.

Для создания тактической обстановки, максимально приближенной к боевой, и повышения зрелищности в ходе проведения полуфиналов помимо специальной инженерной техники задействована армейская авиация, артиллерийские, танковые и мотострелковые подразделения, автомобили военного назначения, а также минометы и взрывные имитационные средства.

В ходе переправы боевой техники (танков Т-80, боевых машин пехоты БМП-2 и самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика») через реку Ока участники соревнований попали под условный авиационный удар вертолетов Ми-24, а также обстрел минометных батарей.

В состязаниях предусмотрено использование понтонно-мостовых парков ПМП, плавающих транспортеров средних ПТС-2, специальных надувных лодок СНЛ-8, путепрокладчиков БАТ-2, буксирно-моторных катеров БМК-460.

Победитель полуфиналов определился по времени преодоления дистанции за вычетом штрафных секунд за невыполненные или неправильно выполненные задачи и нормативы. Кроме того, объективный контроль за действиями участников соревнования осуществлялся расчетом комплекса беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Застава», который в режиме реального времени передавал изображение на мониторы судей.

Конкурс предусматривает прохождение командами семи этапов с форсированием водной преграды и наведением понтонной переправы на реке шириной до 450 м.

В ходе соревнования военные понтонеры разбирают завалы и минно-взрывные заграждения, прокладывают дороги для автомобильной и гусеничной техники, эвакуируют раненого через реку Ока, совершают сборку взводных и ротных паромов и осуществляют переправу бронетехники через 450-метровый участок водной преграды.

Финал всеармейского этапа состоится 10 июля в городе Муроме на Оке.

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