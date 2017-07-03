03.07.2017 (18:34)

Корабли Балтийского флота приняли участие в работе военно-морского салона в Санкт-Петербурге

Более 15 кораблей и катеров различных классов приняли участие в работе VIII Международного военно-морского салона (MBMC-2017).

В экспозиции военно-морского салона находились сторожевик «Ярослав Мудрый», корвет «Стойкий», противоминный тральщик «Александр Обухов» — новейший корабль Балтийского флота, а также самый большой в мире корабль на воздушной подушке проекта «Зубр» «Евгений Кочешков».

Ранее корабли Балтийской военно-морской базы совершили переход в г. Кронштадт для участия в работе MBMC-2017.

Командованием Балтийского флота уже спланирован межбазовый переход кораблей-участников морского форума к местам постоянного базирования.

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