03.07.2017 (18:34)
Корабли Балтийского флота приняли участие в работе военно-морского салона в Санкт-Петербурге
Более 15 кораблей и катеров различных классов приняли участие в работе VIII Международного военно-морского салона (MBMC-2017).
В экспозиции военно-морского салона находились сторожевик «Ярослав Мудрый», корвет «Стойкий», противоминный тральщик «Александр Обухов» — новейший корабль Балтийского флота, а также самый большой в мире корабль на воздушной подушке проекта «Зубр» «Евгений Кочешков».
Ранее корабли Балтийской военно-морской базы совершили переход в г. Кронштадт для участия в работе MBMC-2017.
Командованием Балтийского флота уже спланирован межбазовый переход кораблей-участников морского форума к местам постоянного базирования.
Метки: