03.07.2017 (18:25)

На Балтийском флоте проходит месячник безопасности военной службы

В соединениях и воинских частях Балтийского флота начался месячник безопасности военной службы. В течение месяца в воинских частях пройдут мероприятия, направленные на создание и поддержание в воинских коллективах безопасных условий военной службы и соблюдение требований безопасности.

Более 50% занятий будет посвящено вопросам сохранения жизни и здоровья военнослужащих в ходе проведения тактических учений и при исполнении повседневных обязанностей при несении караульной и внутренней службы.

Также в рамках месячника в подразделениях будут проведены дни пожарной безопасности и электробезопасности, санитарно-эпидемиологического обеспечения войск и неделя безопасности дорожного движения.

Используя манекены и макеты личный состав сможет наглядно убедиться к чему приводит несоблюдение требований безопасности.

К участию в месячнике безопасности военной службы привлечены работники военной прокуратуры, военной автомобильной инспекции, ГИБДД, а также ряд общественных организаций.

В занятиях по обеспечению требований безопасности военной службы принимает участие более 6000 военнослужащих по контракту.

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