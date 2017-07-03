03.07.2017 (17:45)

В ЗВО началось КШУ по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны

Сегодня в Западном военном округе (ЗВО) началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны с практическим действием войск.

К учению привлечены соединения и воинские части авиации, ПВО, ракетных войск и артиллерии, радиотехнических войск, связи, силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подразделения специального назначения, дислоцированные в Северо-Западном регионе.

В ходе учения будут отработаны действия группировок войск при отражении массированного ракетно-авиационного удара условного противника. На практике общевойсковые подразделения осуществят выход из-под планируемого удара, а соединения и воинские части авиации и ПВО отработают вопросы уничтожения различных целей, имитирующих крылатые и баллистические ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, а также авиацию условного противника.

В рамках КШУ подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты отработают противодействие силам и средствам наведения условного противника, а расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» выполнят электронные пуски по целям, находящимся на различном удалении от стартовых позиций.

Всего к учению привлечено более 5 тыс. военнослужащих и задействовано до 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 100 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации.

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