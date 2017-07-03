03.07.2017 (17:38)

Ветераны Вооруженных Сил РФ посетили музей Боевой славы Оперативной группы российских войск в Приднестровье

В музее Боевой славы Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен День открытых дверей, приуроченный к 22-й годовщине образования соединения.

На мероприятие были приглашены ветераны Вооруженных Сил РФ, которые проходили военную службу в 14-й гвардейской общевойсковой армии и ОГРВ ПРРМ.

В музее почетным гостям представили три зала, посвященные истории армии Российской империи, событиям Великой Отечественной войны, а также миротворческой операции в Приднестровье и истории образования ОГРВ ПРРМ.

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