Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

03.07.2017 (17:38)

Ветераны Вооруженных Сил РФ посетили музей Боевой славы Оперативной группы российских войск в Приднестровье

В музее Боевой славы Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен День открытых дверей, приуроченный к 22-й годовщине образования соединения.

На мероприятие были приглашены ветераны Вооруженных Сил РФ, которые проходили военную службу в 14-й гвардейской общевойсковой армии и ОГРВ ПРРМ.

В музее почетным гостям представили три зала, посвященные истории армии Российской империи, событиям Великой Отечественной войны, а также миротворческой операции в Приднестровье и истории образования ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Социальное развитие , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false