03.07.2017 (16:52)

Морские пехотинцы ЧФ отдали воинские почести воинам, погибшим при обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны

Сегодня на территории музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» прошла траурная церемония перезахоронения 93 защитников Севастополя, чьи останки были обнаружены на местах боев.

Военнослужащие из состава отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота отдали воинские почести погибшим морякам Черноморского флота и Приморской армии, 250 дней и ночей оборонявших Севастополь в 1941-1942 годах.

Традиционная акция памяти на «35-й береговой батарее», ставшей последним рубежом для защитников города в годы войны, в этом году посвящена 75-й годовщине окончания обороны Севастополя.

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