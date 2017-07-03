03.07.2017 (16:23)

Главнокомандующий Сухопутными войсками России встретился с сербским коллегой

Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков встретился в Москве с командующим сухопутными войсками Сербии генералом-лейтенантом Милосавом Симовичем.

В ходе переговоров обсуждались перспективы двухстороннего военного сотрудничества, совместное участие в мероприятиях боевой подготовки, обучение сербских офицеров в российских военных вузах, а также участие представителей вооруженных сил Сербии в Армейских международных играх.

По прибытии в Москву генерал-лейтенант Милосав Симович возложил венок к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены.

В рамках визита сербская делегация ознакомится с учебно-материальной базой и системой боевой подготовки гвардейского танкового соединения Западного военного округа и посетит Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».

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