03.07.2017 (15:53)

Суда аварийно-спасательного отряда СФ прибыли в район затопления транспорта «Томас Дональдсон» в Баренцевом море

Аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов прибыл к месту проведения тактико-специального учения по выполнению подводно-технических работ на погибшем в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны транспорте «Томас Дональдсон».

Данное судно, по оценке командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова, «является своеобразным полигоном для водолазов-глубоководников». Как отметил командующий Северным флотом, «в этом году планируется не только поднять несколько образцов автобронетанковой техники времён Великой Отечественной войны, но и отработать комплексные приёмы работы под водой водолазов-глубоководников по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», таких как условная авария подводной лодки.

По прибытии в назначенный район Баренцева моря возле западной оконечности острова Кильдин, экипажи судов сразу приступили к оборудованию рейда и постановке и фиксации судов строго над затонувшим объектом. Для руководства подводно-техническими работами, сбора, накопления и обработки получаемой информации о подводной обстановке и определения тактики проведения работ на борту КИЛ-143 развёрнут штаб тактико-специального учения. Планируется, что учение продлится в течение нескольких недель.

В ближайшее время водолазы приступят к спускам на глубину 50-60 метров для проведения разведки подводной обстановки возле лежащего на грунте транспорта «Томас Дональдсон» и уточнения объема и оценки сложности планируемых работ.

В целях безопасности перед спуском водолазов придонное пространство будет обследовано с помощью телеуправляемых подводных аппаратов, стоящих на вооружении управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

В этом году в глубоководных спусках примут участие 18 водолазов Северного флота. Их главная задача – отработка навыков работы и проведения спасательных операций на глубине.

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