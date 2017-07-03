03.07.2017 (15:19)

В Военной академии РВСН прошли торжественные мероприятия по случаю юбилеев двух факультетов

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого отметили юбилеи двух факультетов – командного и факультета специального вооружения.

30 июня по случаю 50- и 85-летия подразделений вуза состоялись торжественные мероприятия с участием выпускников прошлых лет, профессорско-преподавательского состава, слушателей, курсантов и почетных гостей.

В торжественных мероприятиях также принял участие начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу сотрудников академии, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия были зачитаны поздравительные адреса от имени командования РВСН, 12-го Главного управления Минобороны России, ветеранам, преподавателям и сотрудникам факультетов вручены благодарственные грамоты и ценные подарки.

В честь юбилеев факультетов прошел праздничный концерт, на котором показали лучшие музыкальные творческие номера, исполненные личным составом учебного заведения.

Справочно:

Командный факультет ВА РВСН создан в 1967 году в соответствии с приказом главнокомандующего РВСН №237 для подготовки офицеров с высшим военным образованием по специальности «Боевое применение стратегических ракет». Выпускники факультета успешно решают задачи не только в организациях и частях РВСН, но и в органах центрального аппарата Минобороны России, Генерального штаба ВС РФ, других министерствах и ведомствах.

Факультет специального вооружения – первый в истории Вооруженных Сил СССР факультет высшей военной школы, занимающийся проблемами ядерного оружия. Он является преемником факультета боеприпасов, созданного приказом РВС СССР №046 в 1932 году. В настоящее время факультет готовит командные и инженерные кадры по специальностям в области эксплуатации ядерных боеприпасов, ядерного обеспечения и службы специального контроля.

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