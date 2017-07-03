03.07.2017 (14:13)
Ульяновское и Ивановское соединения ВДВ подняты по тревоге в рамках учения
Сегодня началось командно-штабное учение с участием подразделений Ульяновского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ). Десантники были подняты по тревоге, они экипировались, получили продовольствие и медикаменты, комплекты всесезонного обмундирования, необходимого для действий в условиях различных широт, и выдвинулись в районы сосредоточения и к аэродромам взлета.
Основная задача подразделений — разрешить учебную ситуацию чрезвычайного и антитеррористического характера силовым способом.
Учение предполагает практическое десантирование боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления.
Для оперативного уточнения задач и выдачи распоряжений подчиненным командиры и офицеры штабов привлекаемых соединений применяют новейшие автоматизированные средства управления и связи. Передача всей информации будет проводиться в условиях информационного воздействия и противодействия компьютерным атакам условного противника.
Все действия высокомобильных подразделений российского десанта вне пунктов постоянной дислокации будут проводиться при непосредственной поддержке вертолетов армейской авиации. Основные силы десанта в ходе начавшихся учений до аэродромов и полигонов применения будут передвигаться на боевой и транспортной технике преимущественно по рокадным и полевым дорогам.
В плановом мероприятии боевой подготовки ВДВ задействовано около 2000 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники, а также более 40 самолетов и вертолетов ВКС России, ВВС и ПВО военного округа.
Командно-штабное учение с участием подразделений Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ продлится до 7 июля.