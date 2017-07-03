03.07.2017 (13:36)

На Каспийской флотилии проходят занятия по огневой подготовке с подразделениями морской пехоты

На горном полигоне Аданак в Дагестане проводятся практические занятия с батальоном морской пехоты Каспийской флотилии. В них принимают участие около 200 гранатомётчиков, снайперов и наводчиков БТР.

Снайперы изучают основы снайперской тактики, учатся выбирать огневые позиции, намечать рубежи и определять способы прикрытия. Во время занятий они отрабатывают ведение разведки местности в пределах сектора наблюдения и обстрела, установку прицела с учетом различных поправок и упреждений при стрельбе, выбор точки прицеливания и стрельбу по неподвижным и движущимся мишеням. С каждым снайпером работают специалисты-психологи, которые во время индивидуальных занятий закрепляют и развивают у военнослужащих решительность, смелость, адекватное реагирование на любые ситуации, чёткую и быструю расстановку приоритетов в своих действиях.

Гранатомётные расчёты отрабатывают тактику и приёмы ведения боя в атаке и в обороне, как одиночными расчётами, так и в составе подразделений. В ходе тренировок они учатся точно поражать мишенные позиции, имитирующие бронированную технику и личный состав условного противника, из ручного и автоматического гранатометов.

На совместных занятиях по тактической подготовке снайперы и гранатомётчики отрабатывают навыки по оборудованию и маскировке огневых позиций, скрытному передвижению, умению использовать для укрытия и маскировки любой ландшафт и тип местности.

Наводчики БТР изучают устройство и боевые возможности боевых машин, готовят вооружение и боеприпасы к боевому применению, ведут разведку целей, определяют исходные данные для стрельбы, корректируют направление огня.

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