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03.07.2017 (13:31)

Снайперы ЮВО в Ставропольском крае приступили к отработке техники скоростной стрельбы

На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке техники скоростной стрельбы.

При обучении снайперов используются методика стрельбы при постоянно меняющейся мишенной обстановке в сложных условиях выполнения упражнений. Также в процессе обучения используется соревновательный элемент.

В ходе занятий военнослужащим предстоит изучить технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности и оборудования позиции для ведения огня, а также классификацию целей по важности с определением расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.

С помощью баллистических калькуляторов снайперы учатся готовить данные для стрельбы и поражать цели из снайперских винтовок СВД и СВД-С в условиях горно-лесистой местности на дальностях до 1,2 тыс. м.

Особое внимание при этом будет уделяться подготовке вновь прибывшего молодого пополнения.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Снайперские подразделения
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