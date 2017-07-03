03.07.2017 (13:31)

Снайперы ЮВО в Ставропольском крае приступили к отработке техники скоростной стрельбы

На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке техники скоростной стрельбы.

При обучении снайперов используются методика стрельбы при постоянно меняющейся мишенной обстановке в сложных условиях выполнения упражнений. Также в процессе обучения используется соревновательный элемент.

В ходе занятий военнослужащим предстоит изучить технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности и оборудования позиции для ведения огня, а также классификацию целей по важности с определением расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.

С помощью баллистических калькуляторов снайперы учатся готовить данные для стрельбы и поражать цели из снайперских винтовок СВД и СВД-С в условиях горно-лесистой местности на дальностях до 1,2 тыс. м.

Особое внимание при этом будет уделяться подготовке вновь прибывшего молодого пополнения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице