03.07.2017 (13:16)

Механики-водители МТ-ЛБ Западного военного округа отрабатывают вождение на плаву

В Западном военном округе (ЗВО) во время занятий по боевой подготовке на полигоне Каменка в Ленинградской области механики-водители МТ-ЛБ отрабатывают вождение на плаву.

В ходе занятий по преодолению водной преграды военнослужащие должны обойти на легкобронированном тягаче специальные буйки, имитирующие различные препятствия, отработать развороты и другие маневры.

Перед тренировками на вододроме размер, которого составляет 20 метров в ширину и около 3 метров в глубину, механики-водители изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машины на специальных тренажерах.

Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Вход в воду сопряжен с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины дают большую осадку. Поэтому от всех членов экипажа требуется немало внимания при управлении многотонной боевой машиной в воде.

Возможность преодолевать водные преграды повышает мобильность подразделений и позволяет совершать марши своим ходом на дальние расстояния без привлечения дополнительных подразделений обеспечения и наносить внезапные удары по противнику.

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