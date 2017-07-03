03.07.2017 (13:08)
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прибыл на Кипр
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», экипаж которого выполняет задачи в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, осуществил деловой заход в кипрский порт Лимассол.
Во время стоянки фрегат пополнит до полных норм запасы воды и топлива, а экипаж получит возможность отдохнуть и ознакомиться с достопримечательностями Кипра.
После пополнения запасов экипаж корабля продолжит выполнение задач в Средиземном море.
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