03.07.2017 (12:39)

Более 5 тысяч военнослужащих приступили к обучению в учебных центрах ВВО

Начались занятия в учебных центрах Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях. Всего к освоению воинских специальностей приступили более 5 тысяч курсантов.

Военнослужащие учебных частей танковых войск ВВО пройдут обучение на новых тренажерах танка Т-72Б3, который позволяет тренировать одновременно весь экипаж и моделировать различные условия местности, от степной до арктической.

Программное обеспечение тренажера позволяет в режиме реального времени изменять погодные условия и время суток при прохождении виртуальной трассы экипажем.

Учебные воинские части округа, дислоцированные в Хабаровском крае и Забайкалье, обучают военнослужащих по 40 военным специальностям, в частности, это — командиры отделений, механики-водители и наводчики танков Т-72Б3, специалисты войск связи, артиллерии, РХБ защиты, ПВО, а также повара и хлебопеки.

После прохождения обучения большая часть младших специалистов отправится для прохождения дальнейшей службы в воинские части Восточного военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице