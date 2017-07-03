03.07.2017 (11:47)

Около 100 новейших тренажёров поступили в соединения РВСН, перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс»

В соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс», поступили около 100 новейших тренажёров. Эти учебно-тренировочные средства (УТС) имитируют боевую противодиверсионную машину (БПДМ) «Тайфун-М», машину дистанционного разминирования «Листва», кабины машины обеспечения боевого дежурства и автономной пусковой установки «Ярс». До 2020 года РВСН получат несколько сотен тренажёров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы.

УТС введены в эксплуатацию в переоснащаемых на новейший комплекс «Ярс» полках Тагильского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений, завершена их поставка в Тейковскую ракетную дивизию. Благодаря тренажерам в каждом из этих соединений при обучении механиков-водителей удаётся сэкономить более 150 тыс. литров горючего в год. А в целом в РВСН до 2020 года применение тренажеров позволит сэкономить более 4 млн. литров дизельного топлива.

Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности к применению и нарушение его исходного положения недопустимо.

Современные кабины тренажёрных комплексов для механиков-водителей ПГРК практически не отличаются от настоящих. Дорожная или боевая обстановка проецируется на три больших экрана. Кабина ракетоносца расположена в двух метрах над землёй на телескопических опорах, которые кренятся, опускаются и выдвигаются в зависимости от обстановки. Внутри верхняя панель приборов повторяет реальную, а вместо боковых — мониторы: левый отражает технические характеристики, правый передаёт изображение с камеры заднего вида. На компьютере всё происходит быстрее, чем в реальности, но главное — не затраченное время, а правильная очередность действий. Для отработки внештатных ситуаций в программу заложены различные неполадки.

Уникальность нового тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.

Новейший тренажёр БПДМ «Тайфун-М» позволяет обучать личный состав подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств. В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию ПГРК «Ярс», военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток. Тренажёр боевой противодиверсионной машины БПДМ «Тайфун-М» способен поражать условного противника электронными пулями в трёхмерной визуальной обстановке.

Тренажёр позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Благодаря многофункциональности тренажёр позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Новейший тренажёрный комплекс моделирует тактическую обстановку, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав условного противника. Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов, выстрелов и трассирующих пуль.

Тренажёр позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

В настоящее время РВСН проводят испытания новейшего тренажёрного комплекса для дежурной смены боевого управления Центрального командного пункта РВСН.

За два года РВСН провели около 70 успешных испытаний тренажеров, в том числе с трёхмерной графикой (3D) для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения.

Имеющийся в РВСН парк учебно-тренировочных средств насчитывает более 1500 наименований. Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных. При этом экономия ресурса боевой техники составляет более чем 80 процентов.

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