03.07.2017 (11:40)

На вооружение радиотехнических войск ЦВО поступили новые РЛС

Новые радиолокационные станции (РЛС) «Небо-У» и «Небо-М» поступили по Гособоронзаказу в 14 армию ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Станции усилили подразделения радиотехнических войск округа, дислоцированных в Поволжье и Западной Сибири.

РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий — от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием «стелс-технологий» на дальности до 600 километров, обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех.

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