03.07.2017 (05:15)

В Дальневосточном ВОКУ стартовали вступительные испытания прибывших абитуриентов со всей страны

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (ДВОКУ) стартовали вступительные испытания абитуриентов. С этого года в училище будут готовить только офицерские кадры.

В текущем году поступило около одной тысячи рапортов от желающих обучаться в прославленном учебном заведении. Ожидаемый конкурс составит 5 человек на место.

Вступительные испытания будут проводиться в несколько потоков. Прибывающие предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию. В самом училище абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен на физическую подготовку и профотбор.

ДВОКУ готовит командиров для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. В 2017 году состоялся первый выпуск командиров для арктических подразделений.



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