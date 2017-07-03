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03.07.2017 (04:45)

В текущем году международное учение «Индра» будет межвидовым

Масштабные маневры пройдут на полигонах Восточного военного округа и акватории Японского моря, в них планируется  участие до 900 военнослужащих соединений и воинских частей ВВО, надводных кораблей Тихоокеанского флота, более 40 боевых самолетов и вертолетов.

Целью проведения международного учения является: подготовка органов военного управления, созданных для координации действий разнородной группировки войск (сил) в ходе учения, подготовка личного состава к совместным действиям в интересах выполнения возложенных задач, освоение тактических приемов для обеспечения деятельности смешанных подразделений, повышение уровня выучки и взаимодействия российско-индийской группировки войск.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Учения
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