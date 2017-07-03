03.07.2017 (04:35)

Финальная эстафета прошла в Дмитровском районе Подмосковья в рамках Международного конкурса кинологов «Верный друг»

2 июля участники Всеармейского этапа второго Международного кинологического конкурса «Верный друг» выполнили заключительное, четвертое упражнение «Дог-биатлон» - эстафету.

Военнослужащие, представляющие четыре военных округа и Северный флот, Воздушно-космические силы России, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска, 470 учебный центр служебного собаководства и центральные органы военного управления Минобороны России достойно справились с условиями всех четырех упражнений.

Передача эстафеты в команде происходила путем касания рукой второго участника команды.

Участок трассы на этот раз был разделен на два отрезка с одним рубежом для стрельбы из положения, стоя из биатлонной винтовки Би-7-2 (калибр 5,6 мм.). По пяти мишеням необходимо было попасть с первого раза с расстояния 50 метров.

Уже сегодня будут объявлены победители кинологического конкурса и кандидаты в сборную команду ВС РФ на международный этап из числа наиболее подготовленных военнослужащих и их «верных друзей».

Заключительный, международный этап кинологического конкурса «Верный друг», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2017», пройдёт с 29 июля по 12 августа 2017 года. Российским военным кинологам предстоит состязаться с кинологами из Ирана, Египта, Узбекистана и Белоруссии.

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