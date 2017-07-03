03.07.2017 (04:25)

Силы Тихоокеанского флота отразили условный удар средств воздушного нападения противника

Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и эскадренного миноносца «Быстрый» отработал комплекс задач по отражению массированного ракетного удара.

Роль условного противника выполняли малый противолодочный корабль «Кореец» и малые ракетные корабли «Разлив» и «Мороз», которые нанесли ракетный удар из 4-х зенитных и 2-х крылатых ракет.

Корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение две группы целей. На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами кораблей были выполнены одновременные практические ракетно-артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням «Саман», запущенным с борта малого противолодочного корабля «Кореец» и по ракетам-мишеням «Малахит», запущенным с малых ракетных кораблей «Разлив» и «Мороз». В ходе выполнения боевого упражнения все цели были успешно поражены.

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