03.07.2017 (02:55)

Корвет «Совершенный» впервые принял на борт вертолёт Ка-27



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Корвет «Совершенный» впервые принял на борт вертолёт Ка-27

Во время очередного выхода в море, в рамках проведения государственных испытаний, экипаж корабля и лётчики морской авиации Тихоокеанского флота впервые отработали задачи посадки противолодочного и поисково-спасательного вертолётов Ка-27 на палубу корвета.

За время выполнения полётов вертолётчики совершили более 20 посадок на корабль на ходу, на якоре и в дрейфе в светлое и тёмное время суток. В ходе проведения лётных смен проверялась готовность систем к приёму вертолёта, а также работа стартового командного пункта корабля. По словам руководителя полётов и представителей госкомиссии, полёты прошли успешно, все поставленные задачи выполнены, системы исправны, замечаний нет.

Корвет «Совершенный» - четвёртый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.



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