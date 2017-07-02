02.07.2017 (22:06)

В Краснодарском крае прошли сборы авиационных спасателей

В центре выживания летного состава Воздушно-космических сил прошли сборы специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы авиационных частей ВКС.

Участники сборов отработали задачи десантирования с различных высот с приводнением и приземлением на точность, визуальный поиск и эвакуацию пострадавших, оказание первой медицинской помощи.

Завершились сборы комплексным упражнением по выживанию личного состава в условиях дикой природы в течением суток, во время которого предстояло совершить марш, обустроить ночлег, добыть пищу и воду.

Сборы проходили в течение трех недель. В них приняли участие более 50 представителей поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ВКС.



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