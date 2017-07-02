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02.07.2017 (20:10)

В гвардейской общевоинской армии ЦВО в Поволжье начался месячник безопасности военной службы

В гвардейской общевоинской армии Центрального военного округа, дислоцированной в регионах Поволжья, начался месячник безопасности военной службы.

В период проведения месячника пройдут единые дни пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-эпидемиологического обеспечения войск, экологической безопасности и недели безопасности дорожного движения. В ходе занятий военнослужащим на стендах, макетах и манекенах показывают примеры травмоопасных ситуаций, которые могут возникнуть при организации повседневной и учебно-боевой деятельности войск в летнем периоде обучения.

Выполнение мероприятий месячника безопасности контролируются комплексными группами, в состав которых входят представители медицинских служб, специалисты по работе с личным составом, офицеры подразделений материально-технического обеспечения, службы войск и безопасности военной службы, а также другие специалисты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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