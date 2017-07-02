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02.07.2017 (23:59)

Совместная миссия Польши и Словакии выполнит наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии

По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 3 по 7 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН) совместная миссия Польши и Словакии выполнит наблюдательный полет над территорией Республики Беларусь и Российской Федерации.

Наблюдательный полет будет осуществляться по согласованному маршруту с аэродрома Кубинка (Московская область) на украинском самолете Ан-З0Б. В ходе его выполнения на борту будут находиться российские и белорусские специалисты для контроля строгого соблюдения согласованных параметров полета и применения предусмотренной ДОН аппаратуры наблюдения.

Ан-З0Б относится к классу самолетов наблюдения и не предназначен для оснащения вооружением. Воздушное судно и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование. В нем принимали участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных ДОН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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