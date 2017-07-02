02.07.2017 (23:59)

Российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет над территорией Норвегии

Как заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в период с 3 по 7 июля российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б над территорией Королевства Норвегии.

Наблюдательный полет будет осуществляться с аэродрома Бардуфосс (Норвегия) в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН).

Российский самолет проследует по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту. Также на его борту будут находиться норвежские специалисты для контроля порядка применения аппаратуры наблюдения и соблюдения положений, предусмотренных ДОН.

Максимальная дальность маршрута составит до 1,7 тыс. км.

Выполнение наблюдательных полетов в рамках ДОН содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников.

Это 26 наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников ДОН в 2017 году.



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