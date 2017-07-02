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02.07.2017 (19:28)

Завтра в Тамбове команда ВАИ будет принимать участие в спортивно-технической эстафете

Завтра в Тамбове команда 69 Военной автоинспекции будет принимать участие в спортивно-технической эстафете в честь празднования 81 годовщины создания ГИБДД.

Сотрудники военной автоинспекции смогут продемонстрировать профессиональные навыки вместе с двумя командами ГИБДД.

На празднике для детей будет работать передвижной автогородок и всех желающих в этот день накормят солдатской кашей и сладким чаем.

Также специально для зрителей планируются показательные выступления от спецназа и сотрудников ГИБДД.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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