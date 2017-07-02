02.07.2017 (19:01)

Балтийский флот обеспечивает испытания ДПЛ «Нижний Новгород» и «Колпино»

Экипажи боевых кораблей и спасательных судов, морская авиация Балтийского флота обеспечили выполнение элементов курсовой задачи Л-3 в море дизель-электрических подводных лодок «Нижний Новгород» и «Колпино».

В рамках отработки плановой курсовой задачи экипажи подводных лодок в районе боевой подготовки Балтийского флота провели тактическое учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника. В ходе учения экипажи ДПЛ в подводном положении вели «охоту» друг за другом, а затем производили электронные пуски противолодочного оружия.

В соответствии с планом боевой подготовки в Балтийском море, новейшие «Варшавянки» также отработали внутрикорабельные учения по различным видам подготовки: борьбе за живучесть подводной лодки, организации повседневной деятельности экипажа, навигации в надводном и подводном положении и комплекс упражнений боевой подготовки.

Серия подлодок 636.3 существенно отличается от прежних «Варшавянок». Обновленный инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение. Подводные лодки этого проекта, предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих субмарин – низкий уровень шумности.

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