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02.07.2017 (18:00)

В ФБУ «71 Дом офицеров гарнизона» 12 Главного управления Минобороны России состоялся I открытый всероссийский фестиваль-конкурс песни «С чего начинается Родина»

1 и 2 июля в ФБУ «71 Дом офицеров гарнизона» 12 Главного управления Минобороны России состоялся Первый открытыйвсероссийский фестиваль-конкурс песни «С чего начинается Родина».  В фестивале-конкурсе приняли участие конкурсанты из 18 регионов России.

Участники показали невероятно высокие вокальные данные и были артистичны. Лучшими в этой категории стали: Кокотова Виктория, Лозиков Илья, Изотов Артем, Канатова Полина, Чернов Тимур, Озерова Марина.

Программа Фестиваля включала в себя  экскурсии в Троице-Сергиеву лавру и в Черниговский Гефсиманский скит для всех желающих.

Яркой кульминацией праздника стал Гала-концерт с участием звезд Российской эстрады и Лауреатов конкурса. Все участники были награждены Дипломами, кубками и медалями. ГРАН-ПРИ за песню «От Волги до Енисея» получил дуэт из г.Вологда-20 старший лейтенант Смирнов Артём и младший сержант Махнев Евгений.

Конкурс прошел на высоком профессиональном уровне, а дружественная атмосфера, царившая  на протяжении всего мероприятия, помогала конкурсантам раскрыть свои таланты в полной мере.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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