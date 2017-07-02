02.07.2017 (17:07)

Газета «Красная звезда» расскажет об итогах заседания Межведомственной комиссии по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию

В номере понедельника публикуется также эксклюзивное интервью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майора Игоря Кириллова о ходе перевооружения подразделений и новом поколении средств РХБ-защиты.

В понедельник газета так же расскажет об итогах заседания Межведомственной комиссии по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.

В номере понедельника помещен материал о прошедшем в Амурской области под руководством начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова заседании Межведомственной комиссии по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.

Газета «Красная звезда» сообщает об очередном тематическом селекторном совещании с руководящим составом Министерства обороны РФ, где Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу объявлено, в частности, о воссоздании одного из важнейших воинских ритуалов - военно-морских парадов.

Публикуется также эксклюзивное интервью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майора Игоря Кириллова о ходе перевооружения подразделений и новом поколении средств РХБ-защиты.

Рассказывается также о праздновании 75-летия формирования гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизии имени Ю.В. Андропова и о прошедшем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне.

Кроме того, «Красная звезда» продолжает информировать о полётах в рамках реализации Договора по открытому небу.

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