Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

02.07.2017 (17:07)

Газета «Красная звезда» расскажет об итогах заседания Межведомственной комиссии по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию

В номере понедельника публикуется также эксклюзивное интервью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майора Игоря Кириллова о ходе перевооружения подразделений и новом поколении средств РХБ-защиты.

В понедельник газета так же расскажет об итогах заседания Межведомственной комиссии по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.

В номере понедельника помещен материал о прошедшем в Амурской области под руководством начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова заседании Межведомственной комиссии по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.

Газета «Красная звезда» сообщает об очередном тематическом селекторном совещании с руководящим составом Министерства обороны РФ, где Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу объявлено, в частности, о воссоздании одного из важнейших воинских ритуалов - военно-морских парадов.

Публикуется также эксклюзивное интервью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майора Игоря Кириллова о ходе перевооружения подразделений и новом поколении средств РХБ-защиты.

Рассказывается также о праздновании 75-летия формирования гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизии имени Ю.В. Андропова и о прошедшем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне.

Кроме того, «Красная звезда» продолжает информировать о полётах в рамках реализации Договора по открытому небу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Красная звезда
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false