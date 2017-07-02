02.07.2017 (16:10)

Новейшие тренажёрные системы РВСН позволят моделировать тактическую обстановку на подступах к полевым позициям

В Ракетные войска стратегического назначения поступает уникальный тренажёр, обучающий личный состав подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств. В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию ПГРК «Ярс»», военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток. Тренажёр боевой противодиверсионной машины БПДМ «Тайфун-М» способен поражать условного противника электронными пулями в трёхмерной визуальной обстановке.

Тренажёр позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Благодаря многофункциональности тренажёр позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Новейший тренажёрный комплекс моделирует тактическую обстановку в районе активных действий ДРФ, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав противника.

Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов, выстрелов и трассирующих пуль.

Тренажёр позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" был поставлен в межвидовой региональный учебный центр города Остров (Псковской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны.

Серийные образцы данных учебно-тренировочных средств поступают в перевооружаемые ракетные соединения, а также в вузы РВСН.

До 2020 года в РВСН будет поставлено 20 тренажёров БПДМ «Тайфун-М».

Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. БПДМ предназначена для охраны ракетных комплексов РВСН, ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.



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