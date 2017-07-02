02.07.2017 (16:28)

В Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоялось открытие художественной выставки «Продолжая традиции».

В экспозицию выставки вошло 57 работ, выполненных 8 разными авторами: П.П.Бойко, В.А.Мокрушиным, К.А.Селезневой, Л.А.Устюговой, Т.П.Донсковой, О.М.Аляпкиной, О.A.Мельниковой, А.А.Пукличем.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации капитан 1 ранга в отставке П.П.Бойко обратил внимание посетителей на то, что художники, представленные на выставке, ревностно хранят традиции реалистической школы живописи, стремясь передавать окружающую реальность во всей ее красоте и многообразии. Творчество этих художников также способствуют сохранению и популяризации военно-патриотической темы в искусстве.

По окончании церемонии открытия выставки, экскурсовод провел экскурсию по экспозиции для воспитанников кадетских классов ГБОУ «Школа № 1357 «Многопрофильный комплекс «Братиславский».



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