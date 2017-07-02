02.07.2017 (16:03)

Воспитанники военных училищ попробуют себя на литературном поприще в новом учебном году

Первый конкурс литературного творчества «Проба пера» пройдет среди воспитанников военных училищ в следующем учебном году. Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Для того чтобы стимулировать стремление воспитанников училищ к самореализации в творческом развитии, формирования ключевых научно-исследовательских компетенций и навыков коммуникации в 2017-2018 учебном году дополнительно к ежегодным конкурсным мероприятиям среди обучающихся училищ будет проводиться конкурс литературного творчества «Проба пера», - сказал Горемыкин.

По его словам, кадеты, суворовцы, нахимовцы и воспитанницы пансиона Минобороны активно участвуют в конкурсах и олимпиадах в течение учебного года.

Горемыкин отметил, что в прошлом учебном году впервые прошел первый всеармейский кинофестиваль любительских короткометражных фильмов «Кадетский взгляд», в котором приняли участие около 300 воспитанников военных училищ. Начальник Главного управления кадров подчеркнул, что такие конкурсы формируют у учеников творческие способности, эстетический вкус и прививают любовь к российской культуре и истории.

«Особой популярностью у воспитанников пользуется Всеармейский фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку», Который проводится с 2015 года. В этом году мы провели уже третий по счету фестиваль. В его конкурсной программе приняли участие 141 воспитанник из всех 27 учебных заведений военного ведомства», - рассказал начальник Главного управления кадров.

По его словам, воспитанники разрабатывали, а затем защищали свои работы на фестивале. «Кадеты и суворовцы представили инновационные научные проекты, показали умения формулировать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи, выделять главную мысль и принимать обоснованные решения», - отметил генерал.

Работы участников высоко оценило жюри, в состав которого вошли ведущие ученые военной и гражданской школы, добавил начальник главка.



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