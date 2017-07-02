02.07.2017 (15:23)

Российские военные врачи в ходе Евразийского ортопедического форума поделились опытом имплантации с зарубежными коллегами

Специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко Минобороны России поделились с зарубежными коллегами опытом проведения операций эндопротезирования, в том числе с применением 3D-технологий, а также применения отечественного оборудования для фиксации и транспортировки пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий.

Также в ходе проведения Евразийского ортопедического форума (ЕОФ) предприятиями оборонно-промышленного комплекса были представлены современные разработки и широкий ряд продукции медицинского назначения.

В рамках форума было проведено более 200 мероприятий по 20 научно-практическим направлениям, включая симпозиумы, лекции, обсуждения клинических случаев, презентации и мастер-классы. Наибольшее количество спикеров было представлено от Узбекистана, Китая, Армении и Ирана. Всего на форуме выступили более 160 человек из 28 зарубежных стран.

На площадке ЕОФ будет работать крупнейшая специализированная выставка медицинской продукции и оборудования площадью более 4 тыс. квадратных метров.

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