02.07.2017 (15:12)

Специалисты ГВМУ Минобороны России представили мобильный хирургический комплекс «Клевер» на Евразийском ортопедическом форуме

В рамках проведения Евразийского ортопедического форума (ЕОФ) специалисты Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России впервые представили инновационный мобильный хирургический комплекс «Клевер».

«Новинка отечественного производства — мобильный хирургический комплекс «Клевер» — впервые демонстрировался широкому кругу на Евразийском ортопедическом форуме. Комплекс собрал в себе все современные разработки и методики оказания срочной помощи при ранениях и различных травмах конечностей», — сказал начальник Центра травматологии и ортопедии ГВКГ им. Бурденко Леонид Брижань.

Хирургический комплекс позволяет оказывать качественную экстренную помощь пострадавшим практически в любых экстремальных условиях. «Клевер» укладывается в пять чемоданов, которые можно доставить до места любым транспортом. За 5–10 минут из его составляющих монтируется полноценная операционная для работы травматолога.

«Быстро оказывать помощь раненым и пострадавшим важно потому, что первые минуты определяют всю последующую судьбу этих людей. Летальность из-за кровопотери и травматического шока колоссальная. Если помощь оказана вовремя, то люди не просто выживают, но и качественно восстанавливаются», — добавил Леонид Брижань в ходе презентации комплекса.

Один аппарат позволяет сделать 15 фиксаций конечностей или костей таза. Его детали изготовлены из титана и углепластика. Конструкция получается прочной, при этом остается легкой и рентгенопрозрачной.

В 2017 «Клевер» уже начали внедрять как пилотный проект. Планируется его повсеместное использование и в воинских частях, и внедрение в гражданских структурах. «Клевер» поможет оказывать помощь при любых чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и террористических актах.

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