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02.07.2017 (14:59)

Команда Кольской флотилии разнородных сил стала абсолютным чемпионом Северного флота по гребно-парусному спорту

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Крейсерской шлюпочной гонкой между базами Северного флота Полярный и Североморск завершился чемпионату по гребно-парусному спорту. Он проходил в течение двух дней в бухтах Кольского залива и включал 3 дисциплины – гребно-парусное двоеборье, гонку на 2000 метров и крейсерскую гонку на 9 миль.

Старт состязаниям был дан в исторической базе флота и нынешней главной базе Кольской флотилии разнородных сил – городе Полярный на акватории Екатерининской гавани. С первой же дисциплины лидерство завоевала команда Кольской флотилии «Альбатрос». Всего в чемпионате приняли участие девять команд из основных объединений и соединения надводных кораблей, подводных лодок, соединений и частей 45-й армии ВВС и ПВО, а также других береговых частей.

По итогам состязаний безоговорочное первое место заняла команда Кольской флотилии разнородных сил, гребцы которой с большим отрывом опередили соперников в Крейсерской гонке и в остальных дисциплинах. Вторые и третьи места достались командам объединения ВВС и ПВО «Гроза» и «Гроза-1», а также команде «Ураган» соединения ракетных кораблей, которая в прошлом году была чемпионом.

Переходящий кубок чемпионата по гребно-парусному спорту, медали и дипломы победителям и призёрам вручил заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков. Он поздравил всех гребцов с участием в состязаниях. Подчеркнул важность проведения соревнований по гребно-парусному спорту, которые повышают военно-морскую выучку, учат работе в команде и прививают любовь к морю.

Победителям флотского чемпионата не придётся расслабляться. Уже следующей неделе сборная гребцов Северного флота, основу которой составят военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил примет участие в чемпионате Военно-морского флота России по гребно-парусному многоборью.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Каспийская флотилия
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