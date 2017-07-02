02.07.2017 (14:59)

Команда Кольской флотилии разнородных сил стала абсолютным чемпионом Северного флота по гребно-парусному спорту



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Команда Кольской флотилии разнородных сил стала абсолютным чемпионом Северного флота по гребно-парусному спорту

Крейсерской шлюпочной гонкой между базами Северного флота Полярный и Североморск завершился чемпионату по гребно-парусному спорту. Он проходил в течение двух дней в бухтах Кольского залива и включал 3 дисциплины – гребно-парусное двоеборье, гонку на 2000 метров и крейсерскую гонку на 9 миль.

Старт состязаниям был дан в исторической базе флота и нынешней главной базе Кольской флотилии разнородных сил – городе Полярный на акватории Екатерининской гавани. С первой же дисциплины лидерство завоевала команда Кольской флотилии «Альбатрос». Всего в чемпионате приняли участие девять команд из основных объединений и соединения надводных кораблей, подводных лодок, соединений и частей 45-й армии ВВС и ПВО, а также других береговых частей.

По итогам состязаний безоговорочное первое место заняла команда Кольской флотилии разнородных сил, гребцы которой с большим отрывом опередили соперников в Крейсерской гонке и в остальных дисциплинах. Вторые и третьи места достались командам объединения ВВС и ПВО «Гроза» и «Гроза-1», а также команде «Ураган» соединения ракетных кораблей, которая в прошлом году была чемпионом.

Переходящий кубок чемпионата по гребно-парусному спорту, медали и дипломы победителям и призёрам вручил заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков. Он поздравил всех гребцов с участием в состязаниях. Подчеркнул важность проведения соревнований по гребно-парусному спорту, которые повышают военно-морскую выучку, учат работе в команде и прививают любовь к морю.

Победителям флотского чемпионата не придётся расслабляться. Уже следующей неделе сборная гребцов Северного флота, основу которой составят военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил примет участие в чемпионате Военно-морского флота России по гребно-парусному многоборью.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице