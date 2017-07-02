Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

02.07.2017 (14:24)

ДОСААФ России будет сотрудничать с «Движением поддержки патриотических инициатив «Служу России!»

Недавно председатель ДОСААФ России Александр Колмаков и комиссар движения общероссийской общественной организации «Движение поддержки патриотических инициатив «Служу России!» Роман Багдасарян подписали соглашение о сотрудничестве. Договор подразумевает выработку основополагающих принципов и направлений сотрудничества и определения порядка взаимодействия сторон, а именно: проведение совместных мероприятий, акций, отвечающих насущным интересам граждан.

По словам сторон, целью соглашения является необходимость консолидации конструктивных сил России, укрепления ее безопасности, развития гражданского общества, совершенствования духовно-нравственного, военно-патриотического воспитания граждан.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false