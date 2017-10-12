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12.10.2017 (10:48)

Парк «Патриот» в Подмосковье становится центром массовых спортивных соревнований

Массовый забег спортсменов и любителей легкой атлетики состоялся в парке «Патриот». В забегах приняли участие школьники, студенты и курсанты учебных заведений Москвы и Московской области, всего –– более 100 человек, разделенных по 18 возрастным группам.

Участникам забега необходимо было преодолеть дистанцию от 500 до 5000 м. Легкоатлеты проявили упорство, волю к победе и показали отличную физическую подготовку, финишировав с высокими результатами.

На торжественном подведении итогов спортивного праздника призёры и победители в каждой категории получили дипломы и кубки соответствующих степеней, а также были награждены памятными подарками.

Подобные соревнования на территории парка «Патриот» стали доброй традицией среди спортсменов. Ежемесячно проходят не только легкоатлетические забеги, но и лыжероллерные марафоны. А с первым снегом планируется проводить масштабные лыжные гонки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Парк Патриот , Социальное развитие , Спорт
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