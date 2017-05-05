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05.05.2017 (21:18)

У Кремлевской стены состоялась торжественная церемония возложения венков к урнам с прахом главных маршалов артиллерии Николая Воронова и Митрофана Неделина

У Кремлевской стены состоялась торжественная церемония возложения венков к урнам с прахом главных маршалов артиллерии Николая Воронова и Митрофана Неделина, в которой приняли участие ветераны и действующие военачальники ракетных войск и артиллерии.

Как сообщил после церемонии начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, возложение венков к местам захоронения ветеранов, особенно много сделавших для развития ракетных войск и артиллерии, – это давняя традиция, которая никогда не будет потеряна. Печально, что в этом году это мероприятие не посетил ушедший этой зимой от нас последний маршал артиллерии Владимир Михалкин.

Церемония была проведена с привлечением военнослужащих роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Ветераны
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