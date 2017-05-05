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05.05.2017 (23:41)

Военные связисты отдали дань глубокого уважения ветеранам

5 мая 2017 г. в ОАО «Воентелеком» под руководством начальника Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Х.А.Арсланова с участием ветеранов Великой Отечественной войны, войск связи Вооруженных Сил проводились торжественные мероприятия, посвященные 72 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В этот день военные связисты отдали дань глубокого уважения ветеранам, благодарят их за подаренные свободу и мирную жизнь, гордятся героическими подвигами своих отцов, дедов и прадедов, склоняют головы перед светлой памятью погибших, перед памятью тех, кого уже нет рядом с нами, чтят их преданность Отчизне и своему народу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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