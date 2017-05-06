06.05.2017 (00:00)

Хвойный лес ко Дню Победы высадит Минобороны РФ в Подмосковье

Свыше 10-ти тыс. деревьев хвойных пород будет высажено специалистами Минобороны России ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в подмосковной Власихе.

Для высадки саженцев сотрудниками ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» и ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России на территории Первомайского лесничества был подготовлен участок земли площадью в 2 Га.

Высадка леса будет проведена в рамках акции «Удивительный лес» совместно с благотворительным фондом «Я есть!», учредителями которого являются известные актеры Ксения Алферова и Егор Бероев, а также представителями военного ведомства и различных общественных организаций.

В ходе мероприятия для участников и гостей акции будет развернута полевая кухня, специалисты «Оборонлес» проведут со всеми желающими мастер-классы по посадке различных растений, а также проведут инструктаж по безопасному поведению в лесу и соблюдению мер предосторожности по недопущению лесных пожаров.

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