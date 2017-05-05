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05.05.2017 (22:14)

Конгрессно-выставочный центр «Патриот» приглашает принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы!

         День Победы никогда не был обычным праздником. Эта дата слишком насыщена чувствами, которые невозможно выразить словами. 9 Мая почитают во всем мире, поминая погибших в страшной войне родных и радуясь триумфу справедливости, скорбя по безымянным жертвам самой страшной в истории человечества войны и превознося подвиг простого человека, чествуя ветеранов и размышляя о цене мирной жизни.

         В праздничные дни 8-9 мая на открытых площадках КВЦ «Патриот» будут размещены полевые кухни, где все желающие смогут перекусить вкусной армейской кашей, насладиться насыщенным травяным чаем, приготовленным на костре в большом горячем самоваре. Помимо этого, всем желающим, от ребенка до ветерана, представится возможность осмотреть экспозицию военной техники и сфотографироваться на память.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
КВЦ Патриот
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