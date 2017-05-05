05.05.2017 (21:47)

Лучшие корабельные специалисты Северного флота примут участие в финале конкурса «Кубок моря»

Лучшие командиры надводных кораблей, атомных и дизель-электрических подводных лодок Северного флота, корабельные боевые расчеты, а также специалисты боевых частей и служб, приступили к подготовке к финалу конкурса «Кубок моря», который пройдет этим летом в Санкт-Петербурге в рамках Армейских международных игр 2017.

Изначально в конкурсе приняли участие экипажи 15 надводных кораблей и 6 подводных лодок, всего – более 70 военнослужащих. Они оценивались по морской подготовке, действиям по борьбе за живучесть и выполнению упражнений с применением бортового вооружения в море.

Корабли представлены в 4 классификациях: ракетно-артиллерийские, противолодочные, минно-тральные и десантные.

В ходе флотского этапа, проводившегося в рамках отбора кандидатов на состязание «Кубок моря», оценивались как теоретические знания, так и практическая подготовленность участников. В течение месяца моряки-североморцы демонстрировали навыки управления корабельными тактическими группами, надводными кораблями и подводными лодками, соревновались в применении противокорабельного, противовоздушного и противолодочного вооружения в составе боевых расчетов и отрабатывали задачи по борьбе за живучесть.

Особенностью конкурса стала проверка практических навыков экипажей кораблей и подводных лодок в применении вооружения при решении учебно-боевых задач на специализированных тренажерах Учебного центра Северного флота, позволяющих смоделировать учебно-боевую обстановку для оценки действий каждого расчета.

По итогам флотского этапа состязания «Кубок моря» по рейтинговым показателям лидируют экипажи кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице