05.05.2017 (21:23)

Военно-морской флот получит 2 перспективных морских транспорта вооружения проекта 20360М до 2021 года

Сегодня на судостроительном заводе «Вымпел» в городе Рыбинске Ярославской области состоялась закладка головного морского транспорта вооружения проекта 20360М. Приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено имя «Геннадий Дмитриев».

Перспективный транспорт вооружения будет иметь ледовое усиление корпуса, двойные борта и днище, что подразумевает возможность его эксплуатации как на чистой воде, так и в условиях Крайнего Севера. Также проектом, для улучшения маневровых характеристик, предусмотрено оснащение судна носовыми подруливающими устройствами.

Основным назначением корабля является доставка боеприпасов как в пункты базирования Военно-Морского Флота, так и на корабли, находящиеся в открытом море.

Согласно размерениям проекта, морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» будет иметь более 75 метров в длину и более 15 метров в ширину. При этом он сможет осуществлять перевозку грузов как в трюмах, так и на верхней палубе.

Согласно контракту, заключенному с Министерством обороны судостроительный завод «Вымпел» построит два морских транспорта вооружения проекта 20360М до 2021 года.



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